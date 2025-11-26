Milano 14:43
43.049 +0,82%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:43
9.670 +0,63%
Francoforte 14:43
23.587 +0,52%

Londra: positiva la giornata per Standard Chartered

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo bancario con sede a Londra, che lievita del 2,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Standard Chartered evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Standard Chartered rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,5 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,07. L'equilibrata forza rialzista di Standard Chartered è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
