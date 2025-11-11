Borsa, ripristinati ordini al meglio su B&C Speakers, Triboo, Predict e Metriks AI

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie di B&C Speakers
, Triboo
, Predict
e Metriks AI
sarà ripristinata l'immissione di ordini senza limite di prezzo
a partire dalla seduta del 12 novembre
2025.B&C Speakers
è una società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale. Triboo
è una società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali. Predict
è una società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo. Metriks AI
è una società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale.