Borsa, ripristinati ordini al meglio su B&C Speakers, Triboo, Predict e Metriks AI
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie di B&C Speakers, Triboo, Predict e Metriks AI sarà ripristinata l'immissione di ordini senza limite di prezzo a partire dalla seduta del 12 novembre 2025.

B&C Speakers è una società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale. Triboo è una società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali. Predict è una società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo. Metriks AI è una società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale.
