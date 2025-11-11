Borsa, ripristinati ordini al meglio su B&C Speakers, Triboo, Predict e Metriks AI

B&C Speakers

Triboo

Predict

Metriks AI

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie disaràa partire dalla seduta del2025.è una società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale.è una società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali.è una società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo.è una società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale.