Metriks AI, perfezionato il closing per l’acquisizione del 60% di Fanizza Group

Metriks AI

(Teleborsa) -ha perfezionato in data odierna il closing relativo all’acquisizione del 60% del capitale sociale di Fanizza Group (Fanizza), società attiva nel supportare imprese e professionisti nel loro percorso di evoluzione digitale attraverso prodotti e servizi tecnologici, in ambito hardware e software. Il residuo 40% del capitale sociale sarà regolato attraverso un meccanismo di opzioni put & call, che consentirà a Metriks di acquisire progressivamente l’intera partecipazione fino a detenere il 100% del capitale di Fanizza.In particolare, l’acquisizione del 60% di Fanizza prevede un corrispettivo massimo pari a Euro 600.000, in linea con quanto comunicato al mercato il 14 luglio 2025.Alla data del closing, Metriks S.p.A. Società Benefit ha corrisposto un prezzo provvisorio pari a Euro 480.003,04, articolato come segue: Euro 200.000 in denaro ed Euro 280.003,04 mediante assegnazione di n. 75.930 azioni ordinarie Metriks a favore dei venditori. Le predette azioni sono state valorizzate sulla base del valore medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati negli ultimi trenta (30) giorni di negoziazione di Borsa aperta antecedenti la data del closing e risultano vincolate da un impegno di lock-up fino al 31 dicembre 2030. Il prezzo definitivo di cessione del 60% di Fanizza sarà determinato a consuntivo, sulla base delle performance economico-finanziarie di Fanizza al 31 dicembre 2025, e potrà essere oggetto di aggiustamento, in aumento o in diminuzione, in funzione dei risultati effettivamente conseguiti, fermo restando che il corrispettivo complessivo non potrà in alcun caso eccedere l’importo massimo di Euro 600.000.Alla data del 31 dicembre 2024, Fanizza ha registrato un Valore della Produzione pari a circa Euro 1.712 migliaia, un EBITDA pari a circa Euro 50 migliaia e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 215 migliaia (cash negative).L’operazione, spiega una nota, si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne di Metriks, fondato su una strategia di acquisizioni bolt-on mirate all’integrazione di competenze, tecnologie e soluzioni complementari, attorno alla piattaforma proprietaria Metriks Suite, con l’obiettivo di costruire un ecosistema “One Stop Shop” a supporto della trasformazione digitale delle PMI italiane.