Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:44
25.149 +0,62%
Dow Jones 18:44
47.313 -0,30%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

In parziale ripresa Wall Street dopo una partenza in salita: rimbalzo guidato dai titoli tech
(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 6.767 punti.

In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,67%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,42%).

Informatica (+1,30%), energia (+1,29%) e utilities (+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori materiali (-0,57%) e finanziario (-0,42%) sono tra i più venduti.

Tornano a salire i titoli del settore tecnologico anche se si tratta di una ripresa cauta, limitata dalla crescente apprensione per ciò che deciderà di fare sui tassi di interesse la Federal Reserve. Si raffreddano infatti le aspettative su un nuovo taglio della banca centrale americana.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck (+2,07%), Salesforce (+1,77%), Nvidia (+1,65%) e Microsoft (+1,32%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health, che continua la seduta con -2,80%.

Si concentrano le vendite su Nike, che soffre un calo dell'1,98%.

Vendite su American Express, che registra un ribasso dell'1,79%.

Seduta negativa per Walt Disney, che mostra una perdita dell'1,69%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+7,14%), DoorDash (+6,83%), Warner Bros Discovery (+4,19%) e Workday (+4,18%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.

Sotto pressione PDD Holdings, che accusa un calo dell'1,95%.

Scivola Charter Communications, con un netto svantaggio dell'1,92%.

In rosso Paypal, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.
