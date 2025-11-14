In parziale ripresa Wall Street dopo una partenza in salita: rimbalzo guidato dai titoli tech

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 6.767 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,67%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,42%). Informatica
(+1,30%), energia
(+1,29%) e utilities
(+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori materiali
(-0,57%) e finanziario
(-0,42%) sono tra i più venduti.
Tornano a salire i titoli del settore tecnologico
anche se si tratta di una ripresa cauta, limitata dalla crescente apprensione per ciò che deciderà di fare sui tassi di interesse la Federal Reserve
. Si raffreddano infatti le aspettative su un nuovo taglio della banca centrale americana. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Merck
(+2,07%), Salesforce
(+1,77%), Nvidia
(+1,65%) e Microsoft
(+1,32%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health
, che continua la seduta con -2,80%.
Si concentrano le vendite su Nike
, che soffre un calo dell'1,98%.
Vendite su American Express
, che registra un ribasso dell'1,79%.
Seduta negativa per Walt Disney
, che mostra una perdita dell'1,69%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Micron Technology
(+7,14%), DoorDash
(+6,83%), Warner Bros Discovery
(+4,19%) e Workday
(+4,18%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix
, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.
Sotto pressione PDD Holdings
, che accusa un calo dell'1,95%.
Scivola Charter Communications
, con un netto svantaggio dell'1,92%.
In rosso Paypal
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.