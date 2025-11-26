Milano 10:04
42.690 -0,02%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:04
9.620 +0,10%
Francoforte 10:03
23.479 +0,06%

Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che tratta con una perdita del 2,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,97 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17,63. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 16,73.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
