Milano 12:27
42.930 +0,54%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 12:27
9.635 +0,26%
Francoforte 12:27
23.574 +0,47%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Technoprobe
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo del 2,30%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Technoprobe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```