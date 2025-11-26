Piazza Affari: scambi al rialzo per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un rialzo del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Technoprobe
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)