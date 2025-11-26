Puma, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Effervescente Puma
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma
rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 16,3 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 16,99. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 17,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)