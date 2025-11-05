Milano 13:27
43.211 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:27
9.720 +0,05%
Francoforte 13:27
23.860 -0,37%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 31 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 31 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 31 ottobre su base settimanale (WoW) -1,9%, in calo rispetto al precedente +7,1%.
Condividi
```