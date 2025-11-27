Milano 9:38
Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.679, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57.374. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.984.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
