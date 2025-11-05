HQF, accordo con Benetton (Proposta Terza) per POC da 5 milioni di euro e partnership industriale con Cirio Agricola

High Quality Food

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore agroindustriale di alta qualità, ha annunciato la firma di uncon, holding facente capo ad, per la sottoscrizione di un(POC) dae l’avvio di unIl, della durata di 10 anni e con un interesse annuo dello 0,5%, sarà rimborsabile dal sesto anno e potrà essere convertito, in tutto o in parte, in azioni HQF di nuova emissione al prezzo di 2,09 euro per azione. L’assemblea straordinaria dei soci sarà convocata per deliberare sull’operazione e sull’aumento di capitale a servizio della conversione.L’accordo sancisce anche unatra HQF e, controllata da Proposta Terza, per la produzione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari a marchio "". Il piano prevede per HQF un impegno di acquisto progressivo fino a 4 milioni di euro annui di prodotti entro il 2029.Leraccolte finanzieranno l’acquisto e la ristrutturazione di due immobili a Roma e Milano, interventi di efficientamento energetico e investimenti in comunicazione e brand positioning."Con questa operazione HQF compie un passo decisivo verso la piena realizzazione del suo progetto di Agroindustria integrata – ha commentato, Presidente e AD di High Quality Food –. È un risultato straordinario, che ci permette di crescere con le nostre forze, investendo in sostenibilità, innovazione e qualità. La fiducia di Proposta Terza e il valore di questa partnership confermano la solidità e il potenziale del nostro percorso"., AU di Proposta Terza e Presidente di Cirio Agricola, ha aggiunto: "Proposta Terza con questa operazione aggiunge un importante tassello al mosaico del Progetto di Filiera che vedrà coinvolta, nella sua parte produttiva, la Cirio Agricola con il marchio Fagianeria. Negli ultimi venti anni sono stato coinvolto nella parte più a monte della filiera, nel recupero e rilancio della Cirio Agricola entrata, per questioni note, in una profonda crisi. Oggi, abbiamo l’opportunità, grazie al coinvolgimento di un importante operatore della distribuzione organizzata come HQF, di affrontare la sfida di mercato".