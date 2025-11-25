Enel, buyback di oltre 350 mila azioni

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 17 e il 21 novembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 8,7874 euro per azione, per unpari aDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 80.887.948 azioni proprie (pari allo 0,7956% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 634.036.310,396 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 21 novembre complessivamente 91.973.190 azioni proprie, pari allo 0,9047% circa del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per il, che chiude la sessione in ribasso dello 0,94%.