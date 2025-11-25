Enel, buyback di oltre 350 mila azioni

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra il 17 e il 21 novembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 350.229 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 8,7874 euro per azione, per un controvalore
pari a 3.077.585,433 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 80.887.948 azioni proprie (pari allo 0,7956% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 634.036.310,396 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 21 novembre complessivamente 91.973.190 azioni proprie, pari allo 0,9047% circa del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per il Gruppo energetico
, che chiude la sessione in ribasso dello 0,94%.