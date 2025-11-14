Enel, Barclays rafforza la view: pronta a sovraperformare il settore utility europeo

(Teleborsa) - Barclays
conferma la propria fiducia su Enel
, ribadendo la raccomandazione "Overweight" dopo i risultati del terzo trimestre 2025
e il target price a 9 euro.
Secondo gli analisti, le azioni Enel sono pronte a sovraperformare il settore utility europeo già da oggi, spinte da: la revisione positiva delle stime di utile netto, l’andamento favorevole della valutazione, e un recente calo del titolo, nelle ultime due settimane, giudicato eccessivo.
Al momento il titolo Enel
scambia con un rialzo dello 0,35% schivando le vendite generalizzate che hanno investito l'intero listino milanese.
Lo scenario su base settimanale del gruppo energetico
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Enel
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,11 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,871. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,34.