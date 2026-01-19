Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca, con una flessione del 3,05%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 41,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
