Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 3,05%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 41,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)