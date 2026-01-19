Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca
, con una flessione del 3,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di chip
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 41,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)