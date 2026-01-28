Vola a Francoforte Infineon

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia hi-tech tedesca
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,78%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)