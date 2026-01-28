Milano 12:13
45.134 -0,67%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:14
10.160 -0,47%
Francoforte 12:14
24.849 -0,18%

Vola a Francoforte Infineon

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,78%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
