Milano 13:30
43.227 +0,22%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:30
9.680 -0,12%
Francoforte 13:29
23.783 +0,24%

Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

Rialzo marcato per la società di servizi finanziari, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
