Milano 13:30
43.227 +0,22%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:30
9.680 -0,12%
Francoforte 13:29
23.783 +0,24%

Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi finanziari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Azimut rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
