Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

società di servizi finanziari

FTSE MIB

Azimut

società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)