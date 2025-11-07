Milano 12:08
RedFish Listing Partners fornisce consulenza strategica a linea PIR gestita da SCM SIM

(Teleborsa) - RedFish Listing Partners, holding di partecipazioni e società di servizi quotata sulla Borsa di Dusseldorf, ha assunto la consulenza strategica della linea di investimento PIR gestita da Solutions Capital Management SIM, società quotata su Euronext Growth Milan che offre servizi di consulenza e gestione patrimoniale.

Il PIR Alternativo di SCM nella forma della Gestione Patrimoniale e con Asset Under Management (AuM) di circa 8 milioni di euro sarà ora affidato all'esperienza e al know-how di RedFish Listing Partners, holding industriale specializzata in investimenti in PMI in fase di IPO e pre-IPO e in operazioni di equity capital market dedicate al sostegno della crescita e della quotazione di piccole e medie imprese italiane.

"Siamo orgogliosi della fiducia accordataci da SCM SIM - ha detto Thomas Avolio, Deputy CEO di RedFish Listing Partners - La collaborazione su questo PIR rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto da RFLP e dal Gruppo RedFish nel supportare la crescita delle PMI italiane e nel facilitare il loro accesso ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo è continuare a creare valore, apportando liquidità sul segmento delle PMI e generando un impatto positivo per gli investitori e per le imprese, in linea con la missione del Gruppo di sostenere l'economia produttiva nazionale".
