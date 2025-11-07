RedFish Listing Partners fornisce consulenza strategica a linea PIR gestita da SCM SIM

Solutions Capital Management SIM

RedFish

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni e società di servizi quotata sulla Borsa di Dusseldorf, hagestita da, società quotata su Euronext Growth Milan che offre servizi di consulenza e gestione patrimoniale.Il PIR Alternativo di SCM nella forma della Gestione Patrimoniale e con Asset Under Managementsarà ora affidato all'esperienza e al know-how di RedFish Listing Partners, holding industriale specializzata in investimenti in PMI in fase di IPO e pre-IPO e in operazioni di equity capital market dedicate al sostegno della crescita e della quotazione di piccole e medie imprese italiane."Siamo orgogliosi della fiducia accordataci da SCM SIM - ha detto- La collaborazione su questo PIR rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto da RFLP e dal Grupponel supportare la crescita delle PMI italiane e nel facilitare il loro accesso ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo è continuare a creare valore, apportando liquidità sul segmento delle PMI e generando un impatto positivo per gli investitori e per le imprese, in linea con la missione del Gruppo di sostenere l'economia produttiva nazionale".