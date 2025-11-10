Milano 11:59
Assicurazioni, IPA sigla accordo con Wakam per distribuzione polizze in Italia

(Teleborsa) - Wakam, insurtech internazionale attiva nel settore delle assicurazioni digitali, torna sul mercato italiano grazie alla firma di un accordo di distribuzione con Insurance Placement Agency (Ipa), player nazionale nella distribuzione assicurativa. L'intesa prevede la vendita delle polizze Wakam sul territorio italiano, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del brand e ampliare l'offerta assicurativa.

Ipa è stata assistita dallo studio legale Bisogni Miccoli, con i partner Lorenzo Cordi e Mauro Miccoli, e dall'avvocato Silvio Piero Lessona, name partner dell'omonimo studio.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)
