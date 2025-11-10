Assicurazioni, IPA sigla accordo con Wakam per distribuzione polizze in Italia

(Teleborsa) - Wakam,
insurtech internazionale attiva nel settore delle assicurazioni digitali, torna sul mercato italiano grazie alla firma di un accordo di distribuzione con Insurance Placement Agency (Ipa)
, player nazionale nella distribuzione assicurativa. L'intesa prevede la vendita delle polizze Wakam sul territorio italiano, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del brand e ampliare l'offerta assicurativa.
Ipa è stata assistita dallo studio legale Bisogni Miccoli
, con i partner Lorenzo Cordi
e Mauro Miccoli,
e dall'avvocato Silvio Piero Lessona
, name partner dell'omonimo studio.(Foto: by rawpixel on Unsplash)