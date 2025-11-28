Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CHF, che conclude in progresso dello 0,24%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,935. Possibile una discesa fino al bottom 0,9313. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,9387.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
