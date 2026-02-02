Milano 13:50
45.861 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:50
10.283 +0,58%
Francoforte 13:50
24.734 +0,80%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,40%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.730,78 punti

In breve, Finanza
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,40% e archivia la seduta a 26.730,78 punti.
