Milano
17:35
43.357
+0,32%
Nasdaq
18:47
25.349
+0,44%
Dow Jones
18:47
47.665
+0,50%
Londra
17:35
9.721
+0,27%
Francoforte
17:35
23.837
+0,29%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 19.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,06%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,06%
Ibex 35 chiude a 16.371,6 Euro
In breve
,
Finanza
28 novembre 2025 - 17.53
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 16.371,6 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto 0%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,03%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto 0%
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,04%)
Argomenti trattati
Madrid
(113)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,06%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,39%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,08%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,39%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,92%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,06%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,08%
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto