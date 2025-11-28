Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.349 +0,44%
Dow Jones 18:47
47.665 +0,50%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,06%

Ibex 35 chiude a 16.371,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,06%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 16.371,6 Euro.
Condividi
```