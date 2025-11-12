FILA, rumors: valuta opzioni per la quota minoranza nell'indiana Doms

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, sta, quotata in India dal 2023, nell'ottica di rafforzare i legami con il mercato asiatico in rapida crescita. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.Tra le opzioni prese in considerazione ci sono l'aumento della partecipazione in Doms, la vendita di una parte di essa o ladelle società.Qualsiasi transazione mirerebbe comunque ain Doms, rafforzando al contempo la presenza del gruppo italiano in India. La crescente valutazione di Doms ha creato difficoltà nella conclusione di accordi tra i due partner, scrive Bloomberg. Il valore di mercato dell'azienda indiana, pari a circa 1,76 miliardi di dollari, supera di gran lunga i 488 milioni di euro di Fila, nonostante l'azienda italiana abbia un fatturato triplo.