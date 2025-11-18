UE autorizza l'acquisto di Proteor da parte di Eurazeo e CME

Eurazeo

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Holding Proteor da parte die Credit Mutuel Equity SCR, tutte con sede in Francia. L'operazione riguarda principalmente la produzione di strumenti e forniture mediche e odontoiatriche.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e data ladelle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.