UE autorizza l'acquisto di Proteor da parte di Eurazeo e CME

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Holding Proteor da parte di Eurazeo e Credit Mutuel Equity SCR, tutte con sede in Francia. L'operazione riguarda principalmente la produzione di strumenti e forniture mediche e odontoiatriche.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e data la limitata posizione di mercato congiunta delle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
