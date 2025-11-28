Francoforte: balza in avanti Kion

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Kion
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Kion
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,67%, rispetto a +4,65% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Kion
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 65 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 66,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)