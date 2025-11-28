Milano 13:47
Francoforte: balza in avanti Kion

Francoforte: balza in avanti Kion
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Kion, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,67%, rispetto a +4,65% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Kion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 65 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 66,3.

