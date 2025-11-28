Milano 10:16
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Ferragamo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la maison del lusso, che mostra una salita bruciante del 4,83% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della casa di moda italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,425 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
