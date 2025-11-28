Piazza Affari: preme sull'acceleratore Ferragamo

maison del lusso

FTSE Italia Mid Cap

Salvatore Ferragamo

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 4,83% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,425 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)