Nielsen lancia negli USA un pilota sul co-viewing

(Teleborsa) -annuncia un, offrendo una rappresentazione più accurata della total audience dei contenuti TV, in particolare degli eventi live. Il test è partito negli Stati Uniti con il Super Bowl LX dell’8 febbraio 2026 su NBC e continuerà nella prima metà dell’anno con altri eventi sportivi e di intrattenimento. I risultati preliminari saranno resi noti alcune settimane dopo la pubblicazione delle audience finali Nielsen Big Data + Panel, che rimangono il riferimento ufficiale del mercato americano."La missione di Nielsen è. Questo progetto pilota sul co-viewing va in questa direzione, insieme ai recenti miglioramenti apportati a Big Data + Panel, all’espansione della misurazione out of home, alla misurazione dello streaming live e all’uso dei nostri dispositivi wearable", ha dichiarato. "Ied è nostra responsabilità garantire una rilevazione puntuale delle audience che vengono costruite con un’attenzione meticolosa".Nielsen vanta da sempre un posizionamento unico nella capacità di rilevare la presenza di più spettatori davanti allo schermo TV (co-viewing). LaQuesti device, che vengono indossati al polso dai membri del panel e assomigliano a uno smartwatch, catturano l'audio di eventi TV, programmi e film, consentendo una misurazione più passiva che non richiede una procedura formale di log-in.QuestodimostraNegli ultimi anni Nielsen ha compiuto progressi significativi a livello globale nella misurazione delle audience, tra cui l’ampia adozione della misurazione Big Data + Panel, l’utilizzo di dati di prima parte per la misurazione dello streaming live e l’espansione della misurazione out of home.. Questo miglioramento del co-viewing rafforzerà ulteriormente la capacità di Nielsen di offrire al mercato una misurazione completa e senza precedenti delle audience televisive.Come già indicato,. Di conseguenza, non saranno considerate 'currency' per le transazioni pubblicitarie negli Stati Uniti; tuttavia, i dati del progetto pilota saranno messi a disposizione dei clienti Nielsen dopo la pubblicazione delle audience Big Data + Panel.Nielsen fornirà ulteriori dati di impatto nel corso dell’anno, prima che la metodologia di co-viewing venga completamente integrata nella propria suite di prodotti di marketing intelligence, con l’obiettivo di includerla nella misurazione 'currency' per la stagione 2026/2027. Questo, cui seguiranno ulteriori sviluppi sul co-viewing oltre il 2026. Nielsen comunicherà tempistiche più dettagliate sulle fasi successive non appena disponibili.