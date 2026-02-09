Nielsen lancia negli USA un pilota sul co-viewing

(Teleborsa) - Nielsen
annuncia un progetto pilota per migliorare la rilevazione del co-viewing
, offrendo una rappresentazione più accurata della total audience dei contenuti TV, in particolare degli eventi live. Il test è partito negli Stati Uniti con il Super Bowl LX dell’8 febbraio 2026 su NBC e continuerà nella prima metà dell’anno con altri eventi sportivi e di intrattenimento. I risultati preliminari saranno resi noti alcune settimane dopo la pubblicazione delle audience finali Nielsen Big Data + Panel, che rimangono il riferimento ufficiale del mercato americano.
"La missione di Nielsen è innovare costantemente gli standard di misurazione e fornire dati sempre più accurati
. Questo progetto pilota sul co-viewing va in questa direzione, insieme ai recenti miglioramenti apportati a Big Data + Panel, all’espansione della misurazione out of home, alla misurazione dello streaming live e all’uso dei nostri dispositivi wearable", ha dichiarato Luca Bordin, Country Leader Italia
. "I nostri clienti producono eventi televisivi live che fanno guardare la TV a tutto il mondo
ed è nostra responsabilità garantire una rilevazione puntuale delle audience che vengono costruite con un’attenzione meticolosa".
Nielsen vanta da sempre un posizionamento unico nella capacità di rilevare la presenza di più spettatori davanti allo schermo TV (co-viewing). La nuova metodologia pilota per il co-viewing integra in modo più efficace l'utilizzo dei dispositivi di misurazione wearable proprietari di Nielsen.
Questi device, che vengono indossati al polso dai membri del panel e assomigliano a uno smartwatch, catturano l'audio di eventi TV, programmi e film, consentendo una misurazione più passiva che non richiede una procedura formale di log-in.
Questo progetto di miglioramento dei dati
dimostra l’impegno di Nielsen verso l’innovazione e la fornitura degli strumenti di misurazione più accurati e affidabili del settore.
Negli ultimi anni Nielsen ha compiuto progressi significativi a livello globale nella misurazione delle audience, tra cui l’ampia adozione della misurazione Big Data + Panel, l’utilizzo di dati di prima parte per la misurazione dello streaming live e l’espansione della misurazione out of home. Nielsen è la fonte di riferimento per la misurazione dello streaming negli Stati Uniti, con report periodici come The Gauge e la Nielsen Streaming Top 10
. Questo miglioramento del co-viewing rafforzerà ulteriormente la capacità di Nielsen di offrire al mercato una misurazione completa e senza precedenti delle audience televisive.
Come già indicato, le stime di co-viewing derivanti dal programma pilota non saranno immediatamente incluse nelle audience Big Data + Panel di Nielsen
. Di conseguenza, non saranno considerate 'currency' per le transazioni pubblicitarie negli Stati Uniti; tuttavia, i dati del progetto pilota saranno messi a disposizione dei clienti Nielsen dopo la pubblicazione delle audience Big Data + Panel.
I clienti potranno condividere pubblicamente tali risultati.
Nielsen fornirà ulteriori dati di impatto nel corso dell’anno, prima che la metodologia di co-viewing venga completamente integrata nella propria suite di prodotti di marketing intelligence, con l’obiettivo di includerla nella misurazione 'currency' per la stagione 2026/2027. Questo miglioramento rappresenta la prima fase
, cui seguiranno ulteriori sviluppi sul co-viewing oltre il 2026. Nielsen comunicherà tempistiche più dettagliate sulle fasi successive non appena disponibili.