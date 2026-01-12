Lottomatica in rosso in Borsa con calo delle scommesse sportive online a dicembre

Lottomatica

Equita

Lottomatica

(Teleborsa) -il titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, dopo che ihanno evidenziato un calo del -19% YoY, derivante da una raccolta piuttosto stabile (-4%) e da un pay-out sfavorevole (89,7% a livello di mercato). Per Lottomatica, che ha avuto una quota di mercato al 31,3% (nel puro Sport betting, includendo Sportsbet), in crescita rispetto ai mesi precedenti ma non distante da dicembre 2024, il calo dello spending è stato del -18,5% e il pay-out è stato del 87,2% rispetto al 85,5% normalizzato.si aspettava un calo intorno al -10% che rifletteva un parziale reversal del pay-out favorevole di novembre e una market share del 30%. Includendo gli altri verticali di iSports, la quota di mercato di Lottomatica sale al 32,7%. Su Sport Betting Retail, il broker si aspetta un trend di spesa simile all'Online (tenuta della raccolta, ma calo della spesa per pay-out più alto dell'anno scorso) con una quota di mercato di Lottomatica, includendo le scommesse virtuali, del 42,2%. In ogni caso,che puntano a 860 milioni di euro di(consensus a 858 milioni di euro).Si muove in territorio negativo, che. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 21,55 e successiva a quota 21,31. Resistenza a 22,09.