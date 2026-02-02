Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay siglano Protocollo per integrazione pagamenti

(Teleborsa) - E' stato compiuto un passo decisivo verso il rafforzamento della sovranità dei pagamenti in Europa, grazie al Protocollo d'intesa
firmato da Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay
, quali membri dell'EuroPA Alliance, ed EPI Company
(EPI-European Payment Initiative). La firma di questo protocollo avviene a seguito completamento positivo dell’analisi di fattibilità
.
La cooperazione riunisce tutti i principali circuiti di pagamento europei
, con l'obiettivo di favorire i pagamenti transfrontalieri
in tutta Europa entro il 2027
.
Il Protocollo rappresenta una pietra miliare per l'autonomia strategica dell'Europa
nel settore dei pagamenti, specie in una fase storica in cui l'UE è fortemente dipendente da attori non europei
, e dimostra che banche e fornitori di servizi di pagamento europei dispongono sia dell'infrastruttura che delle dimensioni necessarie per offrire rapidamente un'alternativa concreta
.
L’intesa riunisce circuiti che attualmente servono circa 130 milioni di utenti
e, in fase di lancio, coprirà 13 paesi europei
, che insieme rappresentano già circa il 72% della popolazione
dell'Unione Europea e della Norvegia. La coalizione è aperta a tutti i paesi europei, compresa la Svizzera e altri mercati non euro.
Per i consumatori
l'accordo ha numerosi vantaggi, poiché ciascuno potrà utilizzare il circuito preferito
che da questo momento avrà una portata europea più ampia
. Gli esercenti potranno accettare pagamenti dai consumatori europei utilizzando una soluzione continentale, riducendo la dipendenza dagli attori internazionali.
La cooperazione si basa su un hub centrale di interoperabilità
, gestito da un futuro ente centrale istituito congiuntamente dai partner. Tale hub fungerà da piattaforma tecnica
, consentendo il flusso continuo delle transazioni tra le soluzioni paneuropee e nazionali esistenti, basate su standard e infrastrutture europei, compresi i pagamenti istantanei da conto a conto. Le soluzioni di pagamento esistenti rimarranno invariate.
A seguito del protocollo d'intesa, i partner istituiranno l'entità centrale di interoperabilità entro il primo semestre del 2026
. Si prevede di coprire tutti i casi d'uso entro il 2027
attraverso un'implementazione graduale: nel 2026
l'implementazione dei pagamenti transfrontalieri peer-to-peer (P2P)
e nel 2027 l'introduzione dei pagamenti e-commerce e nei punti vendita (POS)
.
"Questo protocollo d'intesa è un passo importante verso una rete di pagamenti veramente paneuropea. La direzione è stata stabilita e lo slancio è reale. Insieme, forniremo pagamenti transfrontalieri P2P, e-commerce e POS su larga scala. Basandosi sull'alleanza EuroPA, che già collega le soluzioni di pagamento mobile nazionali in Spagna e Portogallo, questa partnership espande in modo significativo l'interoperabilità e offre pagamenti europei senza soluzione di continuità a milioni di utenti", afferma Fabrizio Burlando
, CEO di Bancomat.
"L'Europa dispone dell'infrastruttura, delle dimensioni e della visione necessarie per offrire un'alternativa europea sovrana, solida e affidabile nel campo dei pagamenti. E i primi passi sono già stati compiuti: l'alleanza EuroPA è operativa da marzo in quattro territori (Spagna, Italia, Portogallo e Andorra) ed è una chiara dimostrazione che le soluzioni esistenti sono efficienti e vengono rapidamente adottate dal mercato (6 milioni di euro trasferiti transfrontalieri nel 2025 senza promozione). Con questo accordo, dimostriamo il nostro impegno a continuare a lavorare e garantire che un numero maggiore di cittadini ed esercenti europei abbia accesso a soluzioni di pagamento affidabili che proteggano i loro dati, cosa che può essere realizzata solo attraverso un impegno collettivo", ha aggiunto Ángel Nigorra
, amministratore delegato di Bizum.
"Questo accordo dimostra che la sovranità dei pagamenti in Europa non è una visione, ma una realtà in fase di realizzazione. Soluzioni come Wero esistono già e sono attive in diversi paesi. Collegandole attraverso l'interoperabilità con i nostri partner, stiamo gettando le basi per un ecosistema di pagamenti veramente europeo, costruito su soluzioni già attive e affidabili per gli utenti", ha dichiarato Martina Weimert
, CEO di EPI.
"La sovranità dei pagamenti in Europa sarà raggiunta collegando soluzioni affidabili come MB WAY e l'interoperabilità delle infrastrutture europee. Con MB WAY, abbiamo dimostrato che in Europa è possibile creare sistemi di pagamento istantanei, affidabili e su larga scala, che possono essere adottati da milioni di utenti ed esercenti per i pagamenti in negozio, nell'e-commerce e da persona a persona. Gli utenti MB WAY possono già inviare denaro ad altri paesi che hanno aderito all'EuroPA Alliance, dimostrando che l'interoperabilità è la via più veloce per un ecosistema di pagamenti europeo sovrano", afferma Teresa Mesquita
, membro del consiglio di amministrazione e COO di SIBS.
"Noi di Vipps MobilePay lavoriamo ogni giorno per semplificare i pagamenti per i nostri utenti nordici. Siamo orgogliosi di partecipare a questa collaborazione per collegare Vipps e MobilePay con i portafogli di altri paesi europei. Se i pagamenti devono essere davvero semplici, inviare denaro oltre confine deve essere facile come pagare a casa propria. Questa collaborazione porta questa esperienza nelle app che i nostri utenti già conoscono e di cui si fidano", afferma Rune Garborg
, CEO di Vipps MobilePay.