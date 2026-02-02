Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay siglano Protocollo per integrazione pagamenti

(Teleborsa) - E' stato compiuto un passo decisivo verso il rafforzamento della sovranità dei pagamenti in Europa, grazie alfirmato da, quali membri dell'EuroPA Alliance, ed(EPI-European Payment Initiative). La firma di questo protocollo avviene a seguitoLa cooperazione riunisce tutti i, con l'obiettivo diin tutta EuropaIl Protocollo rappresenta unanel settore dei pagamenti, specie in una fase storica in cui l'UE è fortemente, e dimostra che banche e fornitori di servizi di pagamento europei dispongono sia dell'infrastruttura che delle dimensioni necessarie per offrire rapidamenteL’intesa riuniscee, in fase di lancio,, che insieme rappresentano già circadell'Unione Europea e della Norvegia. La coalizione è aperta a tutti i paesi europei, compresa la Svizzera e altri mercati non euro.Per il'accordo ha numerosi vantaggi, poiché ciascuno potràche da questo momento avrà una. Gli esercenti potranno accettare pagamenti dai consumatori europei utilizzando una soluzione continentale, riducendo la dipendenza dagli attori internazionali.La cooperazione, gestito da un futuro ente centrale istituito congiuntamente dai partner. Tale hub fungerà da, consentendo il flusso continuo delle transazioni tra le soluzioni paneuropee e nazionali esistenti, basate su standard e infrastrutture europei, compresi i pagamenti istantanei da conto a conto. Le soluzioni di pagamento esistenti rimarranno invariate.A seguito del protocollo d'intesa, i. Si prevede diattraverso un'implementazione graduale: nell'implementazione dei pagamenti transfrontalieri peer-to-peere nel 2027 l'introduzione dei pagamenti e-commerce e nei punti vendita"Questo protocollo d'intesa è un passo importante verso una rete di pagamenti veramente paneuropea. La direzione è stata stabilita e lo slancio è reale. Insieme, forniremo pagamenti transfrontalieri P2P, e-commerce e POS su larga scala. Basandosi sull'alleanza EuroPA, che già collega le soluzioni di pagamento mobile nazionali in Spagna e Portogallo, questa partnership espande in modo significativo l'interoperabilità e offre pagamenti europei senza soluzione di continuità a milioni di utenti", afferma, CEO di Bancomat."L'Europa dispone dell'infrastruttura, delle dimensioni e della visione necessarie per offrire un'alternativa europea sovrana, solida e affidabile nel campo dei pagamenti. E i primi passi sono già stati compiuti: l'alleanza EuroPA è operativa da marzo in quattro territori (Spagna, Italia, Portogallo e Andorra) ed è una chiara dimostrazione che le soluzioni esistenti sono efficienti e vengono rapidamente adottate dal mercato (6 milioni di euro trasferiti transfrontalieri nel 2025 senza promozione). Con questo accordo, dimostriamo il nostro impegno a continuare a lavorare e garantire che un numero maggiore di cittadini ed esercenti europei abbia accesso a soluzioni di pagamento affidabili che proteggano i loro dati, cosa che può essere realizzata solo attraverso un impegno collettivo", ha aggiunto, amministratore delegato di Bizum."Questo accordo dimostra che la sovranità dei pagamenti in Europa non è una visione, ma una realtà in fase di realizzazione. Soluzioni come Wero esistono già e sono attive in diversi paesi. Collegandole attraverso l'interoperabilità con i nostri partner, stiamo gettando le basi per un ecosistema di pagamenti veramente europeo, costruito su soluzioni già attive e affidabili per gli utenti", ha dichiarato, CEO di EPI."La sovranità dei pagamenti in Europa sarà raggiunta collegando soluzioni affidabili come MB WAY e l'interoperabilità delle infrastrutture europee. Con MB WAY, abbiamo dimostrato che in Europa è possibile creare sistemi di pagamento istantanei, affidabili e su larga scala, che possono essere adottati da milioni di utenti ed esercenti per i pagamenti in negozio, nell'e-commerce e da persona a persona. Gli utenti MB WAY possono già inviare denaro ad altri paesi che hanno aderito all'EuroPA Alliance, dimostrando che l'interoperabilità è la via più veloce per un ecosistema di pagamenti europeo sovrano", afferma, membro del consiglio di amministrazione e COO di SIBS."Noi di Vipps MobilePay lavoriamo ogni giorno per semplificare i pagamenti per i nostri utenti nordici. Siamo orgogliosi di partecipare a questa collaborazione per collegare Vipps e MobilePay con i portafogli di altri paesi europei. Se i pagamenti devono essere davvero semplici, inviare denaro oltre confine deve essere facile come pagare a casa propria. Questa collaborazione porta questa esperienza nelle app che i nostri utenti già conoscono e di cui si fidano", afferma, CEO di Vipps MobilePay.