Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 28/11/2025

(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 2,62 miliardi di euro, in rialzo del 4,08% rispetto ai precedenti 2,52 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,34 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.Tra i 693 titoli scambiati sul listino milanese, 386 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 257 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 50 azioni.