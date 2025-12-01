Milano 11:57
42.964 -0,91%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:57
9.713 -0,08%
Francoforte 11:57
23.532 -1,28%

Finanza
Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 28/11/2025
(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 2,62 miliardi di euro, in rialzo del 4,08% rispetto ai precedenti 2,52 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,34 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.

Tra i 693 titoli scambiati sul listino milanese, 386 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 257 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 50 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
