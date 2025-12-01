Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:29
25.411 -0,10%
Dow Jones 19:29
47.535 -0,38%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,11%

Ibex 35 chiude a 16.389 Euro

Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 16.389 Euro.
