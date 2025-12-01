Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Avanza la società di packaging
, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore di contenitori
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)