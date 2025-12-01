Milano 17:35
Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Avanza la società di packaging, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
