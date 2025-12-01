Francoforte: movimento negativo per DWS

(Teleborsa) - Rosso per DWS
, che sta segnando un calo del 2,24%.
La tendenza ad una settimana di DWS
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di DWS
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,27 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 51,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)