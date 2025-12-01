Milano 17:35
Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Ionos
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Ionos, che presenta una flessione del 2,87% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Ionos resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,6 Euro. Supporto visto a quota 26,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 28,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
