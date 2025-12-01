Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che lievita dell'1,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,4%, rispetto a +1,86% del principale indice della Borsa di Londra
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Endeavour Mining
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,01 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,99. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)