Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita dell'1,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,4%, rispetto a +1,86% del principale indice della Borsa di Londra).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Endeavour Mining rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,01 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,99. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,03.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
