Londra: scambi negativi per WPP

(Teleborsa) - Sottotono la holding che fornisce servizi di comunicazione, che passa di mano con un calo dell'1,94%.

L'andamento di WPP nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro di medio periodo di WPP ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,017 sterline. Primo supporto individuato a 2,959. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,074.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
