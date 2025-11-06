Eicma 2025 apre al pubblico, tra made in Italy e passione per l'Asia

(Teleborsa) - Apre oggi al pubblico l’82 edizione di EICMA, l’ Esposizione Internazionale delle due ruote chei principali produttori ed operatori del, ospitando ogni anno diverse centinaia di migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo (nel 2024 ad esempio sono stati 600.000, mentre quest’anno le prevendite hanno già segnato un +20%). Lo slogan dell’edizione 2025,, promette di incantare ancora il suo grande pubblico, con oltre 730 espositori, 2.000 marchi e spettacoli a ciclo continuo dal 6 al 9 Novembre all’interno di Fiera Milano Rho, con unche unisce chi costruisce e chi ama le due ruote.Le prime due giornate sono state dedicate a Stampa e operatori di settore, mentre da oggi giovedì 6 a domenica 9 novembre i padiglioni di Fiera Milano, che potrà vivere un’tra anteprime mondiali, tecnologie d’avanguardia, gare, spettacoli dal vivo e i contenuti speciali sviluppati dall’organizzazione, come un’area test dedicata alla mobilità urbano e una mostra sulla. Centrale, come sempre, la presenza del, che rappresenta il, confermando il ruolo dell’Italia come primo Paese europeo per mercato e produzione motociclistica.Cresce anche la, che quest’anno può contare su un’, che riflette sia la crescita dell’import in italia (prossima al 7%) che il costante aumento della rete B2B relativa alla fornitura di parti e pezzi di ricambio. L’area cinese è anche quella con la, di cui la cina è il maggior produttore mondiale, con circa il 70% delle immatricolazioni presenti sul mercato. Sempre dalla cina arriva la maggior parte dell’, che stanno guadagnando sempre più interesse, andando progressivamente a, sempre più trascurato dai marchi automobilistici europei.A sottolineare la crescente dimensione internazionale della manifestazione, non solo a livello asiatico, EICMA 2025 accoglie inoltre espositori da dieci nuovi Paesi, tra cui Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi Uniti. Torna l’area gaming, quest’anno ancora più ampia, mentre acquisisce una nuova dimensione l’area YUM, dedicata aidei veicoli urbani. presente anche in questa edizione unitaliane, condiviso nuovamente con istituzioni e forze dell'ordine.La dimensione e l’interesse del pubblico per EICMA riflettono un, che nel 2024 ha segnato un, registrando la(fonte: ANCMA) e confermando la stabilità del settore. L'industria del motociclo compete in un mercato che ha unstimato ine che rappresenta uno dei traini principali per l’Europa.