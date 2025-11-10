Milano
oppure accedi con
Piazza Affari, i dividendi del 10 novembre 2025
Piazza Affari, i dividendi del 10 novembre 2025
Dividendi
,
Finanza
10 novembre 2025 - 08.45
(Teleborsa) - il 10 novembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
A.B.P. Nocivelli
ISIN: IT0005439861
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo
Ordinario
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 12/11/2025
