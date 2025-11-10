Milano 13:44
43.839 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:44
9.777 +0,98%
Francoforte 13:44
23.996 +1,81%

Piazza Affari, i dividendi del 10 novembre 2025

Dividendi, Finanza
(Teleborsa) - il 10 novembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

A.B.P. Nocivelli
ISIN: IT0005439861
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 12/11/2025


