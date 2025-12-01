Milano 12:03
42.957 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:03
9.710 -0,11%
Francoforte 12:03
23.515 -1,35%

Piazza Affari: in calo Azimut

Composto ribasso per la società di servizi finanziari, in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
