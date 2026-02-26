Milano 10:25
47.184 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:25
10.815 +0,08%
Francoforte 10:25
25.132 -0,18%

Piazza Affari: performance negativa per Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Prysmian
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che sta segnando un calo del 2,20%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda produttrice di cavi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,31 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 102,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```