Piazza Affari: performance negativa per Prysmian

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che sta segnando un calo del 2,20%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda produttrice di cavi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,31 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 102,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)