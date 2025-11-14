Nvidia, Morgan Stanley alza target price a 220 dollari e prevede trimestrale forte

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha confermato il rating Overweight
per NVIDIA
, alzando il target price
da 210 a 220 dollari
. Secondo la banca d'affari il produttore di chip si prepara a un trimestre di svolta grazie alla rapida espansione della piattaforma Blackwell
, segnala un miglioramento del mercato negli ultimi 45 giorni e prevede "il risultato più forte degli ultimi trimestri". NVIDIA presenterà i risultati trimestrali mercoledì 19 novembre
.
Secondo Morgan Stanley, pur essendo positiva, la performance del titolo
ha sottoperformato rispetto ad altri nomi dell’intelligenza artificiale, anche perché il potenziale di crescita di ASIC e AMD ha catturato l’attenzione degli investitori. La banca ha però sottolineato che Blackwell
rimane il chip AI preferito dal mercato e che i segnali di domanda per Vera Rubin
sono "molto forti".
Inoltre, i segnali provenienti da clienti
e fornitori
indicano una crescita più rapida rispetto alle stime del mercato, anche perché Nvidia tende a riportare i risultati più avanti nel trimestre.
La banca ha citato i commenti del CEO Jensen Huang
, secondo cui le previsioni per i prossimi cinque trimestri dovrebbero aumentare di 70-80 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il titolo oggi quota "il 10% in meno" rispetto al periodo successivo alle sue osservazioni, evidenziando un possibile disallineamento
nelle aspettative del mercato.