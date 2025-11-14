Nvidia, Morgan Stanley alza target price a 220 dollari e prevede trimestrale forte

Morgan Stanley

NVIDIA

(Teleborsa) -ha confermato il ratingper, alzando ilda 210 a. Secondo la banca d'affari il produttore di chip si prepara a un trimestre di svolta grazie alla rapida espansione della piattaforma, segnala un miglioramento del mercato negli ultimi 45 giorni e prevede "il risultato più forte degli ultimi trimestri". NVIDIA presenterà i risultati trimestrali mercoledìSecondo Morgan Stanley, pur essendo positiva, laha sottoperformato rispetto ad altri nomi dell’intelligenza artificiale, anche perché il potenziale di crescita di ASIC e AMD ha catturato l’attenzione degli investitori. La banca ha però sottolineato cherimane il chip AI preferito dal mercato e che i segnali di domanda persono "molto forti".Inoltre, i segnali provenienti daindicano una crescita più rapida rispetto alle stime del mercato, anche perché Nvidia tende a riportare i risultati più avanti nel trimestre.La banca ha citato i commenti del CEO, secondo cui le previsioni per i prossimi cinque trimestri dovrebbero aumentare di 70-80 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il titolo oggi quota "il 10% in meno" rispetto al periodo successivo alle sue osservazioni, evidenziando un possibilenelle aspettative del mercato.