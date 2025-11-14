Milano 17:35
Nvidia, Morgan Stanley alza target price a 220 dollari e prevede trimestrale forte

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha confermato il rating Overweight per NVIDIA, alzando il target price da 210 a 220 dollari. Secondo la banca d'affari il produttore di chip si prepara a un trimestre di svolta grazie alla rapida espansione della piattaforma Blackwell, segnala un miglioramento del mercato negli ultimi 45 giorni e prevede "il risultato più forte degli ultimi trimestri". NVIDIA presenterà i risultati trimestrali mercoledì 19 novembre.

Secondo Morgan Stanley, pur essendo positiva, la performance del titolo ha sottoperformato rispetto ad altri nomi dell’intelligenza artificiale, anche perché il potenziale di crescita di ASIC e AMD ha catturato l’attenzione degli investitori. La banca ha però sottolineato che Blackwell rimane il chip AI preferito dal mercato e che i segnali di domanda per Vera Rubin sono "molto forti".

Inoltre, i segnali provenienti da clienti e fornitori indicano una crescita più rapida rispetto alle stime del mercato, anche perché Nvidia tende a riportare i risultati più avanti nel trimestre.

La banca ha citato i commenti del CEO Jensen Huang, secondo cui le previsioni per i prossimi cinque trimestri dovrebbero aumentare di 70-80 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il titolo oggi quota "il 10% in meno" rispetto al periodo successivo alle sue osservazioni, evidenziando un possibile disallineamento nelle aspettative del mercato.
