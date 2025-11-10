Milano 7-nov
Tesla, lascia il responsabile del programma Cybertruck
(Teleborsa) - Siddhant Awasthi, responsabile del programma Cybertruck, ha annunciato domenica le proprie dimissioni dopo oltre otto anni all’interno di Tesla. Entrato come stagista, Awasthi ha guidato lo sviluppo del Cybertruck dall’ingegnerizzazione alla produzione su larga scala, curando strategia di prodotto, qualità e supply chain. Da luglio aveva assunto anche la guida del programma Model 3.

Il Cybertruck, lanciato nel novembre 2023, ha incontrato difficoltà commerciali: Tesla ha applicato sconti significativi sui modelli in inventario, mentre un richiamo depositato a marzo indica una produzione di 46.096 unità fino ai primi mesi del 2024.
