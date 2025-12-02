Milano 11:49
43.517 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:49
9.733 +0,32%
Francoforte 11:48
23.742 +0,64%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'1/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,323. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3204. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3196.


