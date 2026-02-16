Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile 0%.
Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,366. Rischio di discesa fino a 1,3628 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3692.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)