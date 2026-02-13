Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un modesto -0,03%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3676. Primo supporto visto a 1,3587. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3552.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)