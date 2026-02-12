Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,1%.
Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3679 con primo supporto visto a 1,359. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3553.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)