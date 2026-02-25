Milano 24-feb
Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dell'1,07%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 57.932,59 punti

Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dell'1,07%, dopo aver esordito a 57.932,59.
