Milano
23-feb
46.699
+0,49%
Nasdaq
23-feb
24.709
-1,21%
Dow Jones
23-feb
48.804
-1,66%
Londra
23-feb
10.685
-0,02%
Francoforte
23-feb
24.992
-1,06%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 03.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (+0,17%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (+0,17%)
Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 56.920,23 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 01.32
Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato +0,17%, a quota 56.920,23 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (-0,12%)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,06% alle 07:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,09% alle 07:20)
Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,93%)
Altre notizie
Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,73%)
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,37%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,27%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto