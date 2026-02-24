Milano 23-feb
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (+0,17%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 56.920,23 punti

Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato +0,17%, a quota 56.920,23 in apertura.
