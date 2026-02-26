Milano 25-feb
47.170 +1,11%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 +1,18%
Francoforte 25-feb
25.176 +0,76%

Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dell'1,13%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 59.246,03 punti

Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dell'1,13%, dopo aver esordito a 59.246,03.
