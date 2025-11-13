Milano 9:32
44.980 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:32
9.889 -0,23%
24.405 +0,10%

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,67%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 4.029,5 punti

Shanghai riporta un guadagno dello 0,67%, terminando a 4.029,5 punti.
