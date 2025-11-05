Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:05
47.288 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,39%

Ibex 35 chiude la seduta a 16.098,4 Euro

Madrid riporta un guadagno dello 0,39%, terminando a 16.098,4 Euro.
